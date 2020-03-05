Украинцев предупредили о нашествии клещей из-за аномальной погоды

Укус клеща (Фото: pixabay.com)

Клещи проснулись раньше обычного из-за тепла

В Украине из-за аномально теплой погоды активизировались клещи - эти насекомые могут причинить серьезный вред здоровью человека, так как являются переносчиками опасных инфекций. На проблему с кровопийцами обратил внимание известный коллекционер и археолог Лаврентий Тарасевич из Киева.

Отмечается, что раннему пробуждению клещей способствовали необычно теплые осень и зима.

"Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", - написал он в своем Facebook.

Также Тарасевич опубликовал снимки, на которых показано обилие клещей, прицепившихся к его штанам.

В Украине активизировались клещи в марте (Фото: facebook.com/lavrentiy.tarasevych)

Коллекционер добавил, что на фоне обеспокоенности общества из-за коронавируса, ситуация с насекомыми - переносчиками инфекций требует серьезного внимания.

Дело в том, что укусы клещей могут заразить человека такими неприятными и опасными недугами, как болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевой энцефалит и другие. Боррелиоз поражает различные органы и системы: кожи, нервной системы, сердца, суставов. Кстати, исследования показали, что до 20% клещей на территории Украины поражены боррелиозом (болезнью Лайма).

Добавим, что обнаружить клеща, присосавшегося в телу человека, не всегда удается быстро - эти кровопийцы могут несколько дней "гостить" на коже, оставаясь незамеченными, и расти в размерах.

Как удалить клеща с кожи (фото: vesti-ukr.com)

Пользователи сети в комментариях к публикации также приводят примеры своих недавних встреч с клещами в парках и лесополосе, на природе. Оказывается, таких случаев действительно немало.

Фото: скрин комментариев facebook.com/lavrentiy.tarasevych

Ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала украинцам, как уберечься от клещей и рассказала о базовых правилах безопасности, которых следует придерживаться при вылазке на природу.