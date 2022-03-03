Зокрема, на цей раз окупант готує серію інформаційних повідомлень про героїзацію загарбників, знищених українськими військами.

Також основною тезою ворожої пропаганди стануть наративи:

у ситуації з Україною Кремль чинить правильно;

у Кремлі пишаються російськими військовими;

у Кремлі вважають, що подвиг російських військових у боротьбі з нацистами в Україні увійде в історію.

Зазначається, що така тактика ворога є абсолютно очікуваною та прогнозованою, і спрямована на придушення протестних настроїв всередині Росії.

Однак на фоні жорстких економічних санкцій такі спроби Кремля "відбілити" себе в очах суспільства є абсолютно марними.

Тому українців закликають і надалі ламати інформаційний бар’єр з населенням країни-агресора. Зокрема, потрібно надсилати правдиві новини про події в Україні рідним, друзям, знайомим, що живуть у РФ.

Українців попередили про початок чергової інформаційної кампанії окупанта (t.me/CenterCounteringDisinformation)