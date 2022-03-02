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З'явився бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні

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Середа 02 березня 2022 17:47
З'явився бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні Кіберполіція створила бот для інформування росіян про війну в Україні (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Кіберполіція створила бот Letters of Truth для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Окупант для прикриття військових злочинів та виправдання збройної агресії проти України використовує тотальну цензуру підконтрольних ЗМІ, здійснює тиск на журналістів. Аби донести правдиву інформацію до громадян РФ, кіберполіція запустила спеціальний бот Letters of Truth", - йдеться у заяві.

За допомогою цього Telegram-боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.

З'явився бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні

"Не залишайтеся байдужими! Долучайтеся!" - закликали поліцейські українців.

Раніше кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки окупантів.

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