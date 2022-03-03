Украинцев предупредили о начале очередной информационной кампании оккупанта

Путин ввел войска в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор на многие украинские города были осуществлены ракетные удары. Также враг пытается нанести информационные удары

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Поэтому украинцев призывают и дальше ломать информационный барьер с населением страны-агрессора. В частности, нужно посылать правдивые новости о событиях в Украине родным, друзьям, знакомым, живущим в РФ.

Однако на фоне жестких экономических санкций такие попытки Кремля "отбелить" себя в глазах общества абсолютно бесполезны.

Отмечается, что такая тактика врага абсолютно ожидаема и прогнозируема, и направлена ​​на подавление протестных настроений внутри России.

В частности, в этот раз оккупант готовит серию информационных сообщений о героизации захватчиков, уничтоженных украинскими войсками.

Ранее мы сообщали, что появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине.

Также мы писали, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине.

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