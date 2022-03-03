Путін ввів війська в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді на багато українських міст були здійснені ракетні удари. Також ворог намагається завдати інформаційні удари.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, на цей раз окупант готує серію інформаційних повідомлень про героїзацію загарбників, знищених українськими військами.

Також основною тезою ворожої пропаганди стануть наративи:

у ситуації з Україною Кремль чинить правильно;

у Кремлі пишаються російськими військовими;

у Кремлі вважають, що подвиг російських військових у боротьбі з нацистами в Україні увійде в історію.

Зазначається, що така тактика ворога є абсолютно очікуваною та прогнозованою, і спрямована на придушення протестних настроїв всередині Росії.

Однак на фоні жорстких економічних санкцій такі спроби Кремля "відбілити" себе в очах суспільства є абсолютно марними.

Тому українців закликають і надалі ламати інформаційний бар’єр з населенням країни-агресора. Зокрема, потрібно надсилати правдиві новини про події в Україні рідним, друзям, знайомим, що живуть у РФ.

Українців попередили про початок чергової інформаційної кампанії окупанта (t.me/CenterCounteringDisinformation)