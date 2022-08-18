Фейкові виплати від міжнародних організацій: українців попередили про нову схему шахраїв

В Україні шахраї від імені Організації об'єднаних націй і Червоного Хреста розсилають в мережі повідомлення про нібито фінансову допомогу для всіх громадян у розмірі від 7 тисяч гривень, при цьому видурюючи у довірливих людей гроші та персональні дані.

Про нову схему аферистів попереджає Червоний Хрест України на сторінці в Facebook .

Як працює схема

Зловмисники поширюють в соціальній мережі фейк про нібито грошову виплату всім громадянам України від міжнародних організацій ООН і Червоного Хреста в розмірі від 7 тисяч і до 76 тисяч гривень.

"Для цього шахраї створили окрему сторінку у Facebook під назвою "Фонд допомоги громадянам України 24/7", де через юриста збирають персональні дані, а також просять перерахувати суму 385 грн на нібито юридичні послуги!" - наголошується в повідомленні.

У Червоному Хресті закликають бути пильними - це шахраї.

Також в організації показали, як виглядають такі повідомлення в соцмережі від зловмисників про фейкові виплати.

Шахраї виманюють гроші в українців під виглядом ООН і Червоного Хреста (фото: facebook.com/RedCrossUkraine)

Що важливо знати, щоб захиститися від аферистів

У Червоному Хресті України наголошують, що ніколи не проводять збір коштів для компенсації юридичних або інших послуг.

Так, організація здійснює "ваучерну підтримку вразливих верств населення з категорій вразливості, але для цього не збирає особисті дані через соціальні мережі, тим паче дані банківських карток".

Слід перевіряти інформацію про грошові виплати на офіційних джерелах Червоного Хреста України, наприклад, на сайті redcross.org.ua.

Не передавайте особисті дані та номери банківських карток шахраям, не переказуйте їм кошти.

Також у ЧХУ закликають у разі виявлення неправдивої інформації повідомити про це організацію, відправивши посилання фейкового джерела і лист на пошту sos@redcross.org.ua.