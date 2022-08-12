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Шахраї "розводять" українців на десятки тисяч просто біля банкоматів: як працює схема

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П'ятниця 12 серпня 2022 19:00
Шахраї "розводять" українців на десятки тисяч просто біля банкоматів: як працює схема Фото: Шахраї "розводять" українців на десятки тисяч просто біля банкоматів (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас є банківська карта, ви час від часу користуєтеся банкоматом, ви теж ризикуєте стати жертвою шахраїв. Вони ні перед чим не зупиняться, аби швидко розжитися на довірливих і переляканих людях.

Про аферу з банкоматом розповіла телеведуча "Аферисти в сітях" на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Не вірте оголошенням з дешевими брендами

Якщо ви знайшли на сайт, на якому речі відомих брендів або їх дуже якісні копії, продають за безцінь, не поспішайте радіти. Це може бути частина жорсткої та хитрої афери.

Саме з авторкою такого оголошення вирішила зустрітися ведуча. За легендою, тітка щедрої продавчині живе за кордоном і регулярно привозить звідти багато одягу безплатно - от дівчина і заробляє, не беручи з людей втридорога.

Передумала й попросила готівку

У переписках продавчиня просила Олену-Крістіну скинути гроші на карту після огляду речей, але при зустрічі раптово передумала і попросила віддати готівкою.

Тож ведуча Нового каналу пішла шукати найближчий банкомат. З нього стирчала чиясь банківська картка, яку Лебідь вийняла та поклала поряд.

Аж раптом до неї підійшов якийсь чоловік зі звинуваченнями, що вона зняла з його рахунку 10 тисяч гривень.

Горе-продавчиня виявилася його спільницею, яка не тільки спровокувала Олену-Крістіну на пошуки банкомата, а ще й підтвердила, що та нібито знімала чужі гроші.

Почалися погрози

Оскільки ваша карта лишился в банкоматі, піти так просто ви не можете. При цьому чоловік почав "пресувати".

"Не ведіться на жодні наїзди. І якщо потрапили в подібну ситуацію, одразу викликайте поліцію! Після цього аферистів і сліду не лишиться", - попередила Олена Крістіна-Лебідь.

Раніше ми писали, що шахраї під час війни запустили кілька абсолютно нових схем.

Також повідомлялося, що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв.

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