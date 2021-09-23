В Україні виявили "гори" фальшивого масла: як відрізнити підробку

В Україні виявлено кілька тонн фальшивого вершкового масла з початку року. У Держпродспоживслужбі кажуть, що цей продукт є одним з найчастіше підроблюваних.

Так, з початку року було 198 порушень, припинено обіг 556 кг фальсифікованого масла, а також 2,4 тонни продукту.

"Солодковершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена в закладах громадського харчування і торгівлі, на наявність фальсифікату", - говорить глава відомства Владислава Магалецька.

Всього відомством було відібрано на перевірку 871 зразок молочної продукції для перевірки. У 45 випадках в маслі виявили жири немолочного походження. Через такі порушення прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку.

Як відрізнити натуральне вершкове масло від фальшивки

Оцініть зовнішній вигляд продукту

Колір масла повинен бути без жовтизни, ніжний, молочний. Занадто жовтий колір говорить, що в продукті є непотрібні домішки.

Заморозьте і поріжте

У морозилці вершкове масло повинно добре замерзнути - рослинні жири не дадуть йому це зробити. Коли ви почнете його різати, справжнє масло пластами не поріжеться - воно буде кришитися.

Волога і наліт

При відкритті пачки, яка лежала в холодильнику (не в морозилці), на маслі не повинно бути води. А якщо пачка довго стояла відкритою (1-2 доби), на натуральному маслі утворюється легкий жовтий наліт.

Покладіть в гарячу воду

Якщо опустити масло в стакан з дуже гарячою водою (не окропом), воно повинно розчинитися, не залишивши осаду, "пластівців" і шматків. Можна посувати масло ножем - якщо воно тягнеться і прилипає до ножа - масло не натуральне.

Експерти попереджають, що кількість підробок традиційно зростає напередодні свят, особливо новорічних.