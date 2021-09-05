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Як відрізнити якісне згущене молоко від фальсифікату: найнадійніші способи

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Неділя 05 вересня 2021 18:00
Як відрізнити якісне згущене молоко від фальсифікату: найнадійніші способи Фото: Як відрізнити справжнє згущене молоко від підробки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Натуральне згущене молоко в своєму складі має містити всього два компоненти. Це молоко і цукор. Процес приготування правильного продукту досить трудомісткий і дорогий, що вкрай невигідно недобросовісним виробникам.

На що слід звернути увагу при покупці згущеного молока і як не купити шкідливий фальсифікат, пише Today.

Так, виробники часто роблять згущене молоко, розбавляючи сухе молоко і пальмову олію до консистенції згущеного молока. Адже так вище рентабельність. А щоб олія не надавала згущеному молоку сіруватого відтінку, її відбілюють, додаючи діоксид титану (його маркують як Е171).

Крім того в згущене молоко часто додають такі компоненти, як модифікований крохмаль, ароматизатори, підсолоджувачі, цукрозамінники, і навіть карбоксиметилцелюлозу.

Якщо ж побачите на упаковці E950 (підсолоджувач ацесульфам калію), ні в якому разі не давайте продукт маленьким дітям до семи років. Це небезпечно.

Варене згущене молоко насправді не варять

А темне згущене молоко, яке продають, як варене, насправді не варять. Його штучно загущують і підфарбовують. У підсумку виходить недорогий, але шкідливий продукт.

Уважно вивчіть упаковку:

  • На "правильному" згущеному молоці має стояти маркування ДСТУ 4274:2003.
  • Жерстяна банка не повинна мати пошкоджень, а термін придатності - не більше року.
  • У пластику згущене молоко дозволено зберігати не більше двох місяців.

Зверніть увагу на назву

Справжнє згущене молоко продається тільки під назвами "Молоко згущене з цукром" або "Молоко незбиране згущене з цукром".

Якісний продукт не може продаватися під назвою "Сгущенка", "Згущене молоко", "Сгущеночка" і так далі.

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