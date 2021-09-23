Українців після покупки SIM-карти тероризують колектори: в чому причина і як захиститися

Українці починають отримувати дзвінки від колекторів після покупки нової SIM-карти для мобільного телефону. На новий номер починають дзвонити люди, які розшукують попереднього власника.

Чому таке відбувається і як захистити себе від таких колекторів, розповіли в матеріалі UBR.ua.

Чому на нову мобільну карту починають дзвонити

У більшості мобільних операторів віддалений номер зберігається в інформаційних системах не менше одного року. Спочатку діє період, коли карту ще попередній власник може відновити – від 30 до 90 днів. Потім така карта блокується. А потім карта перевипускається і знову надходить у продаж з іншим тарифним пакетом, як нова.

Подібна система використовується давно, і вона не заборонена законом. Іноді карту можуть перевипустити й швидше - через 3 або 6 місяців. Разом з новою SIM-картою новий власник отримує і купу проблем попереднього власника - наприклад, дзвінки від колекторів з вимогою повернути борг.

Як захиститися від таких колекторів

Довести колекторам, що у номера змінився власник буває дуже складно. Вони атакують дзвінками, замовляють автодозвони, завалюють повідомленнями. Можна заблокувати номери телефонів колекторів, але на жаль – цей спосіб не сильно допомагає, оскільки вони постійно змінюють номери.

Також можна як доказ зміни власника номера надати інформацію про дату активації номера.

Якщо не допомагають ніякі варіанти, то потрібно звертатися в НБУ і поліцію, писати скарги та заяви.

Номер без історії

А ось купити номер без "шлейфу минулого" гарантовано неможливо. Номерний фонд в операторів обмежений і всі SIM-карти рано чи пізно перевипускають вдруге. На законодавчому рівні це не заборонено. Перевірити, чим займався попередній власник карти, оператори не мають можливості.

Варто відзначити, що така SIM-карта може дати доступ до соціальних мереж або банкінгу, до якого вона була прив'язана.