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Українців захистять від свавілля колекторів: кінець епохи погроз по СМС?

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 15:36
Українців захистять від свавілля колекторів: кінець епохи погроз по СМС? Фото: в Україні набрав чинності закон про захист українців від свавілля колекторів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Styler

В Україні набув чинності закон для захисту українців від колекторів, який зобов'язує колекторів дотримуватися етичної поведінки з боржниками.

Текст відповідного закону опублікували у виданні "Голос України".

Що буде далі з колекторами?

Відповідно до закону, кредитори зобов'язані дотримуватися етичної поведінки з боржником. Також у разі залучення колекторської компанії до відступлення права вимоги новому кредитору, та укладати договори лише з компаніями, які включені до реєстру колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачені штрафи.

Також документ розділяє поняття "кредитодавець" і "новий кредитор", тим самим легалізувавши передачу (продаж) боргу колекторській компанії.

Основні вимоги до кредитодавців:

  • дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
  • інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості;
  • укладати договори лише з юридичними особами, внесеними до Реєстру колекторських компаній;
  • повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;
  • контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;
  • обов’язок розірвати договір із колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її вилучення з Реєстру колекторських компаній.

Якими будуть вимоги до взаємодії зі споживачем

Під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ, правову підставу для звернення та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

Також взаємодія зі споживачем може відбуватися шляхом:

  • безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);
  • надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, зокрема без використання програмного забезпечення);
  • надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

Крім всього іншого, колекторам забороняється за власної ініціативи телефонувати, надсилати СМС споживачу, його близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові та неробочі дні та використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону протягом понад 30 хвилин на добу.

Зазначається, що на Національний банк України буде покладено повноваження з контролю додержання банками, іншими фінансовими установами, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Закон набув чинності на наступний день після оприлюднення, проте в дію його введуть лише через три місяці після публікації.

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Новини України Життя колектор Закон
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