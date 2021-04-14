Українців захистять від свавілля колекторів: кінець епохи погроз по СМС?

В Україні набув чинності закон для захисту українців від колекторів , який зобов'язує колекторів дотримуватися етичної поведінки з боржниками.

Що буде далі з колекторами?

Відповідно до закону, кредитори зобов'язані дотримуватися етичної поведінки з боржником. Також у разі залучення колекторської компанії до відступлення права вимоги новому кредитору, та укладати договори лише з компаніями, які включені до реєстру колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачені штрафи.

Також документ розділяє поняття "кредитодавець" і "новий кредитор", тим самим легалізувавши передачу (продаж) боргу колекторській компанії.

Основні вимоги до кредитодавців:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості;

укладати договори лише з юридичними особами, внесеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

обов’язок розірвати договір із колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її вилучення з Реєстру колекторських компаній.

Якими будуть вимоги до взаємодії зі споживачем

Під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ, правову підставу для звернення та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

Також взаємодія зі споживачем може відбуватися шляхом:

безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);

надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, зокрема без використання програмного забезпечення);

надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

Крім всього іншого, колекторам забороняється за власної ініціативи телефонувати, надсилати СМС споживачу, його близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові та неробочі дні та використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону протягом понад 30 хвилин на добу.

Зазначається, що на Національний банк України буде покладено повноваження з контролю додержання банками, іншими фінансовими установами, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Закон набув чинності на наступний день після оприлюднення, проте в дію його введуть лише через три місяці після публікації.