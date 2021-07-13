ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ заборонив колекторам використовувати нецензурну лексику та погрози до боржників

Новость на русском →
Україна, Вівторок 13 липня 2021 11:52
НБУ заборонив колекторам використовувати нецензурну лексику та погрози до боржників Фото: колекторам заборонили погрожувати боржникам (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України ухвалив порядок нагляду за додержанням кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог. Документ стосується взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, нове положення повинно "унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості".

Нагляд за додержанням здійснюватиметься у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

НБУ здійснюватиме нагляд шляхом всебічного аналізу звернень споживачів фінансових послуг, інформації та документів, наданих споживачами, інформації, розміщеної на сайтах та в мобільних застосунках, а також у місцях надання послуг, інформації щодо порядку фіксування безпосередньої взаємодії із споживачами фінансових послуг.

У разі виявлення порушень установлених вимог щодо етичної поведінки, Національним банком застосовуватимуться заходи впливу, зокрема накладатимуться штрафні санкції, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні набув чинності закон щодо діяльності колекторських компаній. У законі прописане створення публічного Реєстру колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.

Регулятор буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України коллектор кредит
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента