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В українців відбирають "євробляхи" прямо під час розмитнення: що відбувається

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Середа 04 серпня 2021 18:33
В українців відбирають "євробляхи" прямо під час розмитнення: що відбувається В українців відбирають авто на "єврономерах" під час розмитнення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Нещодавно в Україні почали виникати проблеми з розмитненням "євроблях" з трьох країн. Тепер водії зіткнулися з новою проблемою - у них забирають авто на іноземних номерах на штрафмайданчики прямо з митних постів.

Про це власників "євроблях" попередив представник "Авто Євро Сили", юрист Іван Казачук.

Чому "евробляхи" відбирають?

Казачук зазначає, що останнім часом все частіше він з колегами отримують дзвінки про те, що у людей забирають машини під час розмитнення.

"Це пов'язано з тим, що автомобілі знаходяться в режимі тимчасового ввезення і "верблюди" (ті, хто завіз такі авто) мають штрафи на 170 тисяч гривень або постанови про конфіскацію транспортного засобу. Недосвідчені митні брокери перед заїздом в зону митного контролю не перевіряють такі авто на предмет наявності таких штрафів", - пояснив юрист.

За його словами, перед тим як заганяти автомобіль в зону митного контролю, обов'язково слід перевірити машину по всіх можливих базах: митних, поліцейських, судових, міжнародних тощо.

"Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт - останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють", - зазначив експерт.

Також слід пам'ятати, що брокер, який проводить митне оформлення, може не тільки підвести клієнта під солідний штраф (близько 5-6 тис. доларів), але і сам на нього нарватися.

Раніше українцям показали, як розмитнити "євробляху" онлайн.

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растаможка Євробляхи
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