В Україні виникли проблеми з розмитненням "євроблях" з трьох країн: названо причину

В Україні виникли проблеми з розмитненням авто на Єврономер з Чехії, Словаччини та Болгарії. Наша країна ще не отримала роз'яснення від цих держав, як потрібно знімати з обліку та оформляти договір купівлі-продаж машин.

Так, наразі на митниці немає єдиної процедури зняття авто з обліку з цих країн.

За словами юриста Івана Казачука, сама митниця ще до кінця не розуміє, як буде проходити процедура зняття з обліку. А саме: з вивезенням або без нього, з транзитними номерами чи ні, з відмітками або ж без них, з довідками чи ні. Однак, він зазначив, що євроблях на цих реєстраціях багато.

Окрім того, Чехія та Словаччина не знімають з обліку машини на території своїх країн. А ввести до України авто з європейською реєстрацією дорого, адже тоді втрачається пільга для розмитнення.

Також у Болгарії реєстраційна база авто закрита, нею можуть користуватися тільки всередині країни. Через неї неможливо з'ясувати, знятий автомобіль з обліку чи ні.

Якщо авто ввозять як імпорт, то за транзитними номерами митнику видно, що з обліку вона знята. Але у випадку з болгарськими авто є труднощі.

Як пояснив юрист, можна направити запит від української митниці в Болгарію з метою отримання офіційної відповіді. Але відповідь може прийти за кілька місяців. А якщо авто вже перебуває на митному оформленні, то до моменту отримання відповіді машині доведеться перебувати на митному терміналі.

Хто підпадає під пільгове розмитнення

Від 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Нові правила - для вживаних автомобілів з європейською реєстрацією, від випуску яких минуло понад 5 років та які ввезені в Україну не пізніше 31 грудня 2020 року.

Якщо ви ввезли авто на єврономерах вже у 2021 році або лише плануєте це зробити, скористатися пільгами ви не зможете.Окрім того, нові пільги стосуються лише легкових авто та вантажівок масою до 3,5 тонни. Перші мають відповідати екологічному стандарту "Євро-2", другі - "Євро-5".

Власники автобусів, мікроавтобусів, мотоциклів та вантажівок вагою понад 3,5 тонни розраховувати на пільги не можуть.

Один власник має право на розмитнення лише одного автомобіля за пільговими правилами.