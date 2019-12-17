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Українців звільнять від "зарплатного рабства": суть важливої реформи

STYLERЖиття    17.12.2019 - 14:24
Українців звільнять від "зарплатного рабства": суть важливої реформи
Зарплатна картка в Україні не буде "прив'язана" до одного банку (Фото: колаж РБК-Україна)

В Україні полегшать процедуру нарахування зарплати

Зарплату в Україні не можуть видавати на картку зручного для громадян банку через домовленості роботодавців з певними фінансовими установами. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував новий проект, який дозволить подолати "зарплатне рабство" в країні.

Чиновник на своїй сторінці в Facebook пояснив суть реформи, задуманої Мінфіном та Нацбанком.

"Насправді, за законом співробітники мають право самостійно обирати банк. Але на практиці, якщо хтось обирає інший банк, бухгалтери вимушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам частіше за все у такому виборі просто відмовляють. Ми хочемо запровадити систему, яка дозволить українцям вільно обирати банки і при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи", - йдеться в публікації.

Дубілет розповів, що для цього в Україні мають намір просто застосувати європейську практику.

Ідея полягає в тому, що працівник підприємства чи фірми дає бухгалтеру свій номер рахунку IBAN (International Bank Account Number був введений в Україні в 2019-му), а той формує просту відомість для всіх працівників, незалежно від банку. Після цього банк, що обслуговує підприємство, автоматично пересилає кошти, куди треба.

Міністр відзначив важливість проекту і заявив, що нововведення дасть українцям більше свободи і кращий сервіс.

Українців звільнять від &quot;зарплатного рабства&quot;: суть важливої реформи

Дмитро Дубілет (Фото: facebook.com/dubilet)

Крім того, банківська індустрія буде краще розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.

Для впровадження ініціативи в життя банкам потрібно буде зробити невеликі доопрацювання у своїх системах.

"Також, можливо, потрібно буде запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо їм відмовляти у виборі банку", - додав Дубілет.

Чиновник розраховує, що реформа реалізується в 2020 році.

Нагадаємо, що міжнародний номер банківського рахунку IBAN в Україні складається з 29 букв і цифр: це код країни, контрольного розряду, банку та номера рахунку. Перехід на IBAN розпочався 5 серпня 2019 року і тривав по 31 жовтня 2019 року.

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