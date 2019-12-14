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Хто в Києві найбільше отримує: опубліковані найприбутковіші професії

STYLERЖиття    14.12.2019 - 14:59
Хто в Києві найбільше отримує: опубліковані найприбутковіші професії
Найвищі зарплати в Києві (фото: torange.biz)

У грудні 2019 в столиці України істотно змінилися зарплати

У кого найвищі зарплати в Києві - питання, яке хвилює людей, які знаходяться в пошуку перспективної та високооплачуваної роботи. Природно, знайти гідну вакансію зараз нелегко, для цього треба попрацювати. Зазначимо, що з грудня 2019 року зарплати в столиці істотно змінилися. Якщо проаналізувати сайт з пошуку роботи work.ua, можна зробити певні висновки.

Найбільшу зарплату в Києві отримують працівники, які пов'язані з нерухомістю. Їх оклад становить 22500 гривень. Топ-менеджери і вище керівництво стоять на другому місці, їхні праці в місяць оцінені в 21 тисячу гривень. Непогану винагороду отримують працівники сфери транспорту і автобізнесу, їх заробіток за місяць складає приблизно 17 тисяч гривень.

Далі йдуть представники сфери продажів і закупівель вони заробляють близько 16 тисяч гривень на місяць, а також юристи і власники будівельного бізнесу. Найнижча зарплата в столиці у працівників роздрібної торгівлі, тобто продавців. Їм пропонують 10500 гривень на місяць.

Варто відзначити, що середня зарплата по Києву зросла останнім часом. Але різниця не дуже помітна, це всього 36 гривень — з 13 796 (12 листопада) до 13 832 (10 грудня).Такі зарплати отримують представники робочих спеціальностей і працівники сфери маркетингу.

Хто в Києві найбільше отримує: опубліковані найприбутковіші професіїЗарплати в Києві (фото: work.ua)

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