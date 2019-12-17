Украинцев освободят от "зарплатного рабства": суть важной реформы

Зарплатная карточка в Украине не будет "привязана" к одному банку (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине облегчат процедуру начисления зарплаты

Зарплату в Украине не могут выдавать на карточку удобного для граждан банка в связи с договоренностями работодателей с определенными финансовыми учреждениями. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал новый проект, который позволит побороть "зарплатный рабство" в стране.

Чиновник на своей странице в Facebook объяснил суть реформы, задуманной Минфином и Нацбанком.

"На самом деле, по закону, сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают. Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы", - говорится в публикации.

Дубилет рассказал, что для этого в Украине намерены просто применить европейскую практику.

Идея заключается в том, что сотрудник предприятия или фирмы дает бухгалтеру свой номер счета IBAN (International Bank Account Number был введен в Украине в 2019-м), а тот формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. После этого финучреждение, обслуживающее предприятие, автоматически пересылает средства, куда надо.

Министр отметил важность проекта и заявил, что новшество даст украинцам больше свободы и лучший сервис.

Дмитрий Дубилет (Фото: facebook.com/dubilet)

Кроме того, и банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

Для внедрения инициативы в жизнь банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах.

"Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка", - добавил Дубилет.

Чиновник рассчитывает, что реформа реализуется в 2020 году.

Напомним, что международный номер банковского счета IBAN в Украине состоит из 29 букв и цифр: это код страны, контрольного разряда, банка и номера счета. Переход на IBAN начался 5 августа 2019 и продолжался до 31 октября 2019 года.