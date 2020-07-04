Розкрита нова схема шахрайства з квартирами: страждають пенсіонери та заробітчани

Нова схема шахрайства з квартирами в Україні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як не стати жертвою квартирних аферистів

В Україні розкрили нові схеми афер з квартирами літніх людей і тих, хто виїхав на заробітки в інші країни. Шахраї змушують довірливих громадян обманом підписати документи або їх підробляють, щоб заволодіти майном.

Як пише видання OBOZREVATEL, в деяких таких схемах беруть участь також чиновники Міністерства юстиції, які допомагають злочинцям. Вони за підробленими документами вносять дані до реєстру прав на нерухомість.

"Найчастіше в схемі бере участь реєстратор або нотаріус. Найлегше увійти до реєстру і внести дані. Але й обчислити винуватця в такому випадку легко. Другий варіант – підробити, наприклад, документи на кредит під заставу квартири, дочекатися прострочення кредиту і домогтися, щоб до реєстру внесли зміни. Але в такому разі потрібен "свій" нотаріус", - розповів юрист Олександр Плахотнюк.

Він пояснив, що квартири, які змусили віддати силою, потім перепродують ще кілька разів і в результаті – повернути нерухомість стає практично неможливо.

"Кілька тижнів тому в Запоріжжі було рішення, згідно з яким відмовили визнати недійсним право власності на квартиру, яка двічі перепродувалася, а спочатку була забрана силою. Було доведено, що житло забрали у першого власника з застосуванням психологічного та фізичного насильства. Жертву змусили підписати доручення на право розпоряджатися майном. Але якщо квартиру кілька разів перепродували, повернути її вкрай складно", - пояснив правозахисник.

У подібних схемах також фігурують квартири тих, хто виїхав за кордон. Злочинці з'ясовують, що житло стоїть порожнє, підробляють договір купівлі-продажу і продають квартиру на підставну особу, після – операцію ще раз повторюють. В таких схемах використовують паспорти "несвідомих українців", які за невелику плату надають свої документи для афери. Власники житла часто навіть не підозрюють про те, що відбувається.

Як убезпечити себе при купівлі нерухомості

При покупці житла зробіть виписку і дізнайтеся про всі операції з даною квартирою за останній час. Якщо операцій було багато – це привід для занепокоєння.

Якщо у вас є родичі-пенсіонери, то підтримуйте з ними контакт, відвідуйте їх і розкажіть про те, як шахраї можуть позбавити їх квартири. Поясніть, що ніяких документів підписувати не можна. Люди похилого віку, до яких часто приїжджають родичі й за якими є нагляд – набагато рідше стають жертвами аферистів.

Будьте уважні до одиноких і літніх сусідів. Якщо помітите підозрілих особистостей, то є шанс запобігти злочинові.

Якщо їдете надовго – не залишайте свою квартиру без нагляду. На час відсутності можна укласти договір з рієлторським агентством, здати квартиру через знайомих або запропонувати друзям, родичам пожити в ній у вашу відсутність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як шахраї виманюють гроші у пенсіонерів.

А також розповідали про те, що у Києві люди помітили дивні позначки на квартирах.

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Автор: Анна Шиканова