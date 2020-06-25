Кияни почали знаходити мітки злодіїв на своїх квартирах: як вони виглядають

У Києві зафіксували дивні позначки біля квартир (Колаж РБК-Україна)

Мітки можуть бути перевіркою злодіїв того, чи знаходяться господарі квартир вдома

Мешканці столиці почали масово виявляти дивні позначки біля дверей своїх квартир. На дивні предмети поскаржилися мешканці вже кількох районів: на Нивках, Виноградарі, Куренівці та інших.

Біля вхідних дверей квартир у киян в різних районах містах стали знаходити дивні позначки – сірники в шматочку пластиліну. Імовірно, таким чином злодії відзначають квартири, які збираються пограбувати.

"Зверніть увагу, можливо, це "маяки" злодіїв, щоб перевірити наявність вдома вас чи ваших сусідів", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook депутат Київради Вадим Сторожук.

Він опублікував фотографії загадкових знаків, які з'явилися біля квартир і закликав бути обережніше.

"Прибирайте це, через те, що чужих дверей не буває, сусіди завжди разом. Якщо ви помітили таких "креативних" скульпторів за роботою – телефонуйте в поліцію!" – додав Вадим Сторожук.

В коментарях до посту користувачі припустили, що це можуть бути якісь дурні забави дітей або підлітків, тому, що мітки занадто помітні і їх мешканці можуть швидко виявити.

Варто відзначити, що злодії, шахраї та інші злочинці іноді використовують найнесподіваніші способи, щоб нажитися на довірливих українцях.

Нещодавно ми писали про те, що шахраї вигадали новий спосіб видурювання грошей з допомогою Instagram і пропонують українцям безкоштовно отримати схему харчування. Єдина умова – дати свою електронну адресу.

А також ми розповідали про те, що шахраї спробували використати жертву вибуху на Позняках для своїх схем.

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Автор: Анна Шиканова