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В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій

Новини » Економіка     20.11.2019 - 16:30
В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кількість субсидіантів зросла ще 90 тисяч

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2019 року отримували 2424,7 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис., у квітні 4033,8 тис., у травні - 1511,7 тис., у червні - 2061,1 тис., липні - 2221,7 тис., у серпні 2274,0 тис., у вересні - 2335,8 тис.

В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 8,7% і становив в 492,1 грн.

У січні-жовтні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 3706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше, ніж у січні-жовтні 2018 року. За цей час призначено субсидії 4655,0 т тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 20,4%.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно із змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях чи доставка поштарем до дому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту). Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

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