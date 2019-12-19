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Українцям урізали виплати: кому саме не пощастить

STYLERЖиття    19.12.2019 - 12:42
Українцям урізали виплати: кому саме не пощастить
В Україні урізали виплати (Колаж РБК-Україна)

Причиною урізання виплат назвали курс долара і низький ріст імпорту

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав доручення зупинити виплату частини бюджетних платежів до кінця 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як уточнили в Кабінеті міністрів України, всі платежі, які були зареєстровані в грудні будуть проведені після аналізу пріоритетності. До кінця 2019 року Державна казначейська служба України буде фінансувати тільки захищені статті витрат, до яких відносяться: зарплати, пенсії, а також всі соціальні платежі. Також будуть припинені до кінця року реєстрації бюджетних зобов'язань щодо надання кредитів із загального фонду державного бюджету.

Українцям урізали виплати: кому саме не пощаститьУ Міністерстві фінансів пояснили, що така ситуація пов'язана з дефіцитом державного бюджету, який утворився через більш міцний курсу валюти, ніж це було закладено на 2019 рік. Іншими причинами названо повільне зростання імпорту і падіння виробництва тютюнових виробів.

Як пояснюють фахівці, основна проблема виникне в комерційних підприємств, які уклали договори про постачання з державою. Українці зможуть отримати зарплати, пенсії, соціальні виплати, а також будуть оплачені різні витрати, пов'язані з армією.

А ось всі інші рахунки можуть бути виплачені частково або перенесені на наступний рік.

Подібна ситуація в Україні спостерігалася в 2014 році і багато хто отримали розрахунки за операціями тільки в лютому-березні 2015 року.

Як написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України Олексій Гончаренко, обмежать фінансування в таких сферах:

  • шкіл і садків;
  • лікарень і закупівель ліків;
  • держустанов (слідчих, поліції, армії);
  • будівництво доріг.
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