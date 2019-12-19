Кабмін заморозив частину бюджетних виплат через брак коштів

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Доручення зупинити платежі до кінця року дав прем'єр-міністр України

Державна казначейська служба України до кінця 2019 року буде фінансувати тільки захищені статті видатків (зарплата, пенсії, всі соціальні платежі) бюджету, а також всі зареєстровані за 11 місяців зобов’язання, на які відкрито асигнування. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року.

У Мінфіні заявили, що дефіцит держбюджету утворився "внаслідок міцнішого, ніж враховано в державному бюджеті, обмінного курсу гривні, повільнішого зростання імпорту та падіння виробництва тютюнових виробів".

У той же час народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив доручення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899,7 млрд грн, що на 5,9% або на 55,9 млрд грн менше плану (955,8 млрд грн).

Нагадаємо, в кінці вересня Рахункова палата заявила про ризики виконання доходів загального фонду державного бюджету в 2019 році.