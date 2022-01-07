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Під Херсоном грабіжники винесли з будинку священика церковне майно зі сріблом

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Херсонська область, П'ятниця 07 січня 2022 16:52
Під Херсоном грабіжники винесли з будинку священика церковне майно зі сріблом Колаж РБК-Україна: під Херсоном обікрали священика
Автор: Володимир Костирін

Під Херсоном двоє чоловіків у селищі Каланчак викрали у місцевого священика церковне майно - вироби зі срібла. Після цього зловмисники вирішили продати свій "трофей", щоб розжитися на гроші, але з цього нічого не вийшло.

Про це передали в прес-службі Херсонської обласної прокуратури.

Як з'ясувалося, злодії пошкодили вікно і влізли в будинок настоятеля Свято-Преображенського храму.

Після цього зловмисники вкрали церковне майно та срібні приналежності. Награбоване чоловіки сховали в лісосмузі на час, щоб згодом продати, але були затримані.

Під Херсоном грабіжники винесли з будинку священика церковне майно зі сріблом

Під Херсоном чоловіки обікрали священика (фото: kherson.gp.gov.ua)

Двом фігурантам справи прокуратура повідомила про підозру за крадіжку з проникненням в житло (ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу).

Нині вирішується питання про обрання злодіїв запобіжного заходу.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті спіймали побожного церковного грабіжника, який став "зіркою" мережі.

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Херсонская область Прокуратура
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