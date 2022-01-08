У київському супермаркеті охоронець допоміг злодію обікрасти покупця (відео)

У Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину.

Про це передає "Оперативний" на сторінці в Facebook .

Випадок стався в районі Академмістечка в одному з маркетів мережі "Сільпо", який розташований на вулиці Підлісній, 1.

Про ситуацію розповіли постраждалі покупці. Вони після пограбування звернулися до адміністрації торгової точки, і перевірили записи з камери спостереження біля входу коло шафки для зберігання речей.

За їх словами, після покупок вони прийшли забрати свої речі та виявили, що в їх комірці в замку стирчить ключ, як і у них, але всередині - порожньо.

"По камерах видно, що охоронець відкрив нашу комірку якомусь типу", - йдеться в публікації.

Ймовірно, зловмисник набрехав сек'юріті, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати "свої речі". Охоронець повірив і відкрив комірку за допомогою свого дубліката.

Також обкрадені відвідувачі супермаркету поскаржилися, що після інциденту охорона "ще й дозволила собі спілкуватися некоректно".

Що стосується злодія, то він розжився на маску і туалетну воду.

"Може, хто впізнає цього любителя чужого?" - запитують громадяни, попередивши про злодія, що промишляє в супермаркетах.

Відео: у Києві в "Сільпо" злодій за допомогою охоронця стягнув чужі речі з камери схову