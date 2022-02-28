Російські окупанти хочуть використовувати жителів Херсона в якості живого щита, - ОДА
Російські окупанти планують використовувати жителів Херсона в якості живого щита для захоплення українських міст. Найближчим часом противник хоче організувати "евакуацію" городян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.
Відзначається, що окупанти заволоділи українською військовою формою і під виглядом сил територіальної оборони планують організувати "евакуацію" жителів Херсона. Листи хоче зібрати мирних громадян і на автобусах відправити до Києва. Супроводжувати колону буде ворожа техніка.
"Тому просимо не виходити на "евакуацію". Влада, ЗСУ (Збройні Сили України - ред.), ТрО, правоохоронці не планують її проводити", - попередили в ОДА.
Там нагадали, що евакуацію населення проводить тільки місцева влада. Також жителів Херсона закликали не вестися на фейки і провокації, і довіряти тільки офіційним джерелам інформації.
Нагадавши, в Україні з початку нападу Росії загинули понад 350 мирних жителів, у тому числі 14 дітей.
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