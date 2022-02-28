Російські окупанти хочуть використовувати жителів Херсона в якості живого щита, - ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію .

Відзначається, що окупанти заволоділи українською військовою формою і під виглядом сил територіальної оборони планують організувати "евакуацію" жителів Херсона. Листи хоче зібрати мирних громадян і на автобусах відправити до Києва. Супроводжувати колону буде ворожа техніка.

"Тому просимо не виходити на "евакуацію". Влада, ЗСУ (Збройні Сили України - ред.), ТрО, правоохоронці не планують її проводити", - попередили в ОДА.

Там нагадали, що евакуацію населення проводить тільки місцева влада. Також жителів Херсона закликали не вестися на фейки і провокації, і довіряти тільки офіційним джерелам інформації.