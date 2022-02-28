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Російські окупанти хочуть використовувати жителів Херсона в якості живого щита, - ОДА

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Херсон, Понеділок 28 лютого 2022 01:36
Російські окупанти хочуть використовувати жителів Херсона в якості живого щита, - ОДА Фото: окупанти хочуть використовувати жителів Херсона як живий щит (twitter.com/GeneralStaffUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти планують використовувати жителів Херсона в якості живого щита для захоплення українських міст. Найближчим часом противник хоче організувати "евакуацію" городян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

Відзначається, що окупанти заволоділи українською військовою формою і під виглядом сил територіальної оборони планують організувати "евакуацію" жителів Херсона. Листи хоче зібрати мирних громадян і на автобусах відправити до Києва. Супроводжувати колону буде ворожа техніка.

"Тому просимо не виходити на "евакуацію". Влада, ЗСУ (Збройні Сили України - ред.), ТрО, правоохоронці не планують її проводити", - попередили в ОДА.

Там нагадали, що евакуацію населення проводить тільки місцева влада. Також жителів Херсона закликали не вестися на фейки і провокації, і довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадавши, в Україні з початку нападу Росії загинули понад 350 мирних жителів, у тому числі 14 дітей.

Бойові дії на території України тривають п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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