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Захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ: спалена нова техніка ворога

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Ірпінь, Понеділок 28 лютого 2022 02:00
Захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ: спалена нова техніка ворога Фото: українські захисники відбили чергову атаку російських військ на Ірпінь (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська в черговий спробували захопити Ірпінь, щоб продовжити наступ на Київ. Сили територіальної оборони відбили атаку і не діла окупанту навести переправу в районі Демидова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

"На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь в районі Демидів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, сили територіальної оборони відбили чергову спробу російського окупанта захопити Ірпінь. Українські захисники знищили нову техніку противника.

"По всіх напрямках танкові і механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону певних рубежів", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти спробували захопити Ірпінь і зазнали поразки.

Зазначимо, під час вчорашніх боїв за Ірпінь військові підірвали міст у напрямку Бучі.

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