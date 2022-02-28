Захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ: спалена нова техніка ворога
Російські війська в черговий спробували захопити Ірпінь, щоб продовжити наступ на Київ. Сили територіальної оборони відбили атаку і не діла окупанту навести переправу в районі Демидова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.
"На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь в районі Демидів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Генштабі, сили територіальної оборони відбили чергову спробу російського окупанта захопити Ірпінь. Українські захисники знищили нову техніку противника.
"По всіх напрямках танкові і механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону певних рубежів", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти спробували захопити Ірпінь і зазнали поразки.
Зазначимо, під час вчорашніх боїв за Ірпінь військові підірвали міст у напрямку Бучі.
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