В Україні створили онлайн-карту магазинів, які відчинені під час війни
В Україні розроблено онлайн карту продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що на карті можна знайти інформацію про назву магазину, його адресу, години роботи конкретних магазинів у різних містах, статус роботи торговельних точок.
Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням.
Зазначається, що карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини.
Також дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.
До того ж Лещенко закликав всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.
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