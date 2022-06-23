Українцям розповіли, як розпізнати, що телефон чи комп'ютер зламали

Фахівці розповіли, як можна розпізнати, що комп'ютер або смартфон зламали чи на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.

Про це розповіли у Telegram -каналі Держспецзв'язку.

За словами фахівців, будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Однак, насторожити має будь-яка нетипова поведінка гаджета.

Як розпізнати, що гаджет зламали:

Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї);

Значне уповільнення роботи гаджета;

Часті збої в роботі комп'ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження та раптові вимкнення;

Раптове зменшення обсягу вільної пам'яті;

Поява реклами;

Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали;

Самовільна зміна гаджетом налаштувань;

Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються;

Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну;

Отримання незрозумілих системних повідомлень;

Самовільна робота курсора чи клавіатури.

Як мінімізувати ризик зламу гаджета

Потрібно користуватись надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряти пристрій на наявність загроз. Перелік відомих антивірусів, які викликають довіру в експертів, можна переглянути тут.

Також необхідно своєчасно встановлювати оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це надасть підвищення рівня безпеки та усуне виявлені недоліки системи.

До того ж варто завантажувати на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS. Важливо видаляти підозрілі додатки та програми, а також ті, яких людина не встановлювала особисто.

Окрім того, не можна використовувати "зламані" версії платних програм, особливо - з російських торентів. Все тому, що вони містять віруси.

Важливо також відмовитись від російських програм і сервісів. Не можна завантажувати файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних.