Чи безпечно надавати застосункам доступ на смартфоні та чим це може загрожувати
Українцям радять звертати увагу на те, які дозволи на доступ до даних вони надають при встановленні різних додатків
Держспецзв’язку опублікувало поради про те, як уберегтися від загроз у кіберпросторі.
Зокрема, така помилка може призвести до витоку персональних даних користувача.
При цьому запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми.
"Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А от якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру", - пояснюють фахівці.
Також значення має кількість запитуваних дозволів: шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дозволяє їм збирати багато особистої інформації про користувача.
Щоб перевірити дозволи застосунків на Android, необхідно:
- Зайдіть у Налаштування смартфона;
- Оберіть та відкрийте необхідну програму;
- Натисніть - Дозволи додатків: тут є перелік, які доступи дозволено, а які заборонено;
- За потреби внесіть зміни;
- У цьому ж розділі можна налаштувати функцію автоматичного відкликання дозволів, якщо додаток не використовується протягом тривалого часу.
Окрім, щоб перевірити дозволи на iOS можна у розділах меню "Параметри" - "Приватність".
Раніше ми повідомляли, чи можуть повістку про мобілізацію вручити телефоном.
Також ми писали, як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити.
Окрім того, чому варто вимикати мобільний інтернет.