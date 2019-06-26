Як українців обдурюють в соціальних мережах: методи роботи ФСБ

Російський центр інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) при ФСБ активно працює в соціальних мережах з метою маніпуляції громадською думкою, при цьому обдурюючи своє Міноборони заради розкрадання грошей з бюджету РФ. Про це розповів відомий блогер під ніком "Фашик Донецький".

Зазначається, що російська пропагандистська машина поступово переносить свою увагу з телебачення на інтернет.

"Телевізор - це звичайно добре, раніше основний акцент пропаганди йшов саме на зомбоящик, але, станом на зараз, все більше і більше уваги і грошей виділяється РФ для інформаційно-психологічний операцій в соцмережах", - пише він.

Ілюстративне фото (twitter.com/fakeofforg)

Блогер зауважує, що роспропаганда на початку роботи зіткнулася з низкою питань щодо роботи в соцмережах, які потрібно було оперативно вирішувати. Звучать вони приблизно так :

Що робити, якщо кількість інформації, яка генерується звичайними користувачами інтернету, зростає і як за цим устежити?

Як змусити користувача інтернету видавати "правильний" контент, який не повинен відрізнятися від офіційної точки зору влади РФ?

Як забезпечити домінування користувачів із "правильним" контентом.

"Вищеназвані питання і відповіді на них були дуже важливі для роботи в соцмережах, адже роспропаганда, особливо так звана стара гвардія, чудово розуміють: максимум через років 5, якщо підлітка запитають про те, ху із Кисельов, Соловйов або Скобєєва, то відповідь буде шось на кшталт "еее... Я хз", - написав блогер.

Для приклада наводиться історія СРСР, яку сучасна молодь елементарно не знає і знати не хоче. При цьому саме аналогія з абсолютним незнанням пропагандистських істин Радянського союзу дуже лякає ІПсО РФ, адже незнання головних пропагандистів автоматично виводить людину з лав їх цільової аудиторії "і відповідно пропаганда нацизму-рашизму втрачає своє значення для незнайки зі своєю думкою".

Розуміють це і самі рупори Кремля, чиє майбутнє може виявитися убогим і безперспективним. Зважаючи на це ІПсО ФСБ РФ прийняли рішення про необхідність розробки та впровадження в свою діяльність засобів автоматизації. Блогер розповів, як це працює:

Є YouTube-канал під назвою "Быстро новости", який є суто пропагандистською розробкою. Його контент призначається неписьменному користувачеві і створений він автоматично, без участі людини.

"По суті, "Быстро новости" це вибірка новин з пропагандистського ресурсу "РИА Новости", - підсумував він.

Відеоролики на каналі - однотипна інформація, озвучка без інтонації, тобто роботом, статистичний відеоряд і постійний повтор інформації вищеназваного ЗМІ.

Також цікавим є в зазначеному YouTube-каналі те, що за останні 3 місяці у нього мізер переглядів і трохи більше 800 підписників.

Правда, так було не завжди, зазначив блогер. Коли пропагандистський YouTube-канал був створений, то кожен відеоролик його набирав щонайменше 15 тисяч переглядів. Суть нюансу полягає в тому, що тисячі переглядів потрібні були винятково для презентації Міноборони РФ.

"Мовляв, дивіться, які ми розумники, все працює, переглядів хоч греблю гати, давайте нам грошей з бюджету, замовлення наше. Одним словом, хлопці тупо зрубали грошей, віддали відкат кому треба і... І все. Зараз ютуб канал отримує аж по 1-3 перегляду. Та то таке, бабло вже попиляли і начхати", - розповів він.

Блогер висловив думку, що Україні "дуже пощастило з ворогом".

"Наш ворог сильний, проте, в той же час, тупий, безладний рукод*п, який любить зрубати бабло по швидкому. Погодьтеся, якщо у ІПсО РФ вийшло на такій нехитрій схемі з YouTube-каналом зрубати грошей і обдурити своє начальство з ФСБ, то у начальників з IQ явно не дуже. Ну або начальство не хоче помічати дрібне в їх понятті розкрадання бюджетних грошей, бо самі великі погони списують мільйони", - написав він.

Скрін: fashikdonetsk.com

Як повідомлялося, нещодавно у мережу злили особисті дані бойовиків з терористичного угруповання "ДНР", які зрадили Україну і примкнули до бандформування на Донбасі. Всього в списках 73 "спецназівця" бойовиків.

Також ми писали про те, що один з топ-пропагандистів Кремля Володимир Познер потрапив у базу "Миротворця".

Нагадаємо, раніше мережа підтримала хлопців, які зірвали та розтоптали прапори РФ в окупованому Севастополі.