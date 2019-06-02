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Топ-пропагандист Кремля потрапив у базу "Миротворця": всі подробиці (фото)

STYLERПерсони    02.06.2019 - 13:17
Топ-пропагандист Кремля потрапив у базу "Миротворця": всі подробиці (фото)
Володимир Познер потрапив в базу Миротворця (колаж: РБК-Україна)

Володимиру Познеру пред'явили відвідування Криму і участь в антиукраїнській пропаганді

Володимир Познер, скандальний журналіст, один з топ-пропагандистів Кремля, потрапив в базу "Миротворця". Про причини його попадання в "Чистилище" сказано на сайті центру "Миротворець".

Ведучому авторської програми на "Першому каналі" закидають свідоме порушення державного кордону України та участь у пропагандистських заходах країни-агресора, направлених проти України.

Справа в тому, що в квітні цього року пропагандист побував у Криму на врученні премії ТЕФІ-капітал, яка відбулася 19 квітня в Ялті.

Топ-пропагандист Кремля потрапив у базу &quot;Миротворця&quot;: всі подробиці (фото)

Володимир Познер потрапив в базу Миротворця (скрін: myrotvorets.center)

Познер став головою експертної ради, який визначив номінантів і переможців премії в області російської журналістики.

Разом з пропагандистом в "Чистилище" потрапила і його колега Олена Іщєєва, яка також була в складі комісії і відвідала Крим.

Топ-пропагандист Кремля потрапив у базу &quot;Миротворця&quot;: всі подробиці (фото)

Олена Іщєєва в базі "Миротворця" (скрін: myrotvorets.center)

До речі, саме Іщєєва похвалилася на своїй Instagram-сторінці відвідуванням Криму.

Топ-пропагандист Кремля потрапив у базу &quot;Миротворця&quot;: всі подробиці (фото)

Володимир Познер потрапив в базу "Миротворця" (Познер і Іщєєва, скрін: instagram.com/elena_ischeeva)

Нагадаємо, в 2018 році Познер заявив, що "Крим завжди був російським", а втрату бази в Севастополі допустити не можна було.

Раніше повідомлялося, що Михайла Галустяна, відомого російського актора і шоумена, внесли в базу "Миротворця".

Також ми писали про те, що мережа підтримала хлопців, які зірвали і які розтоптали прапори РФ в окупованому Севастополі.

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