Українцям розповіли, як користуватися інтернетом в окупації: основні правила безпеки

В Україні на окупованих росіянами територіях можна безпечно користуватись інтернетом.

Центр протидії дезінформації опублікував поради для інтернет-користувачів на тимчасово окупованих територіях, які допоможуть захистити себе та інформацію.

Як правильно користуватись інтернетом

Встановіть VPN

Зокрема, окупанти поширюють фейки, що після підключення російського інтернету неможливо зайти на українські сайти, а у разі використання VPN спецслужби РФ зможуть це виявити.

Однак, у РНБО повідомляють, що перегляд українських ресурсів через російські мережі є можливим. Для цього слід встановити VPN або браузер Opera, де вже є функція VPN.

Для конфіденційності українцям пропонують використовувати Tor Browser, який приховує дії користувача, у тому числі провайдера.

На тимчасово окупованих територіях інтернет під тотальним контролем, а тому поняття приватності відсутнє. У браузері Tor всі користувачі виглядають однаково, тобто зберігається анонімність. Тому неможливо прослідкувати ip-адресу або переглянути історію браузера. Також сайти, на які ви переходите, не зможуть простежити, звідки людина.

Очищайте телефон

Окрім того, важливо пам’ятайте про те, що ворог може відстежувати дії в мережі операторів мобільного зв’язку, тож свої повідомлення про пересування російських військових або їхні звірства слід видаляти разом із чатами.

Також усі світлини потрібно відправляти через месенджери й відразу видаляти у телефоні

Використовуйте блокування

Щоб захистити свій смартфон від сторонніх осіб, варто використовувати вбудовані засоби блокування. Можна встановити графічний пароль або ж спеціальний код.

Зробіть так, щоб на пристрої та у хмарі зберігалися копії усіх важливих документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і т.д.).

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