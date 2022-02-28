Українцям назвали основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що не можна робити
Правила безпеки в інтернеті у воєнний час (freepik)
Росія напала на Україну 24 лютого. Наразі на вулицях українських міст і сіл йдуть бої, війна палає й в інтернеті.
Про це повідомляє Мінцифра.
Зокрема, Росія намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям.
Дотримання правил та рекомендацій задля фізичної безпеки вкрай важливе, але безпека в інтернеті – має не меншу вагу.
Рекомендації Мінцифри:
- Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх своїх облікових записах;
- Військовим потрібно змінити ім'я та прізвище в соцмережах. Або ж узагалі ними не користуйтеся та видаліть сторінки;
- Не відповідайте закритим акаунтам в Instagram та не відправляйте їм посилання;
- Забороніть додавати себе в групи в Telegram (Налаштування - Приватність - Канали).
- Також не публікуйте ваше місце розташування;
- Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. За іншими не переходьте;
- Не поширюйте скриншоти;
- Не встановлюйте нових застосунків на Android;
- Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційний чатбот МВС @stop_russian_war.
Правила безпеки в інтернеті у воєнний час (t.me/mintsyfra)
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