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Українцям назвали основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що не можна робити

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Понеділок 28 лютого 2022 19:53
Українцям назвали основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що не можна робити Правила безпеки в інтернеті у воєнний час (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Наразі на вулицях українських міст і сіл йдуть бої, війна палає й в інтернеті.

Про це повідомляє Мінцифра.

Зокрема, Росія намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям.

Дотримання правил та рекомендацій задля фізичної безпеки вкрай важливе, але безпека в інтернеті – має не меншу вагу.

Рекомендації Мінцифри:

  • Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх своїх облікових записах;
  • Військовим потрібно змінити ім'я та прізвище в соцмережах. Або ж узагалі ними не користуйтеся та видаліть сторінки;
  • Не відповідайте закритим акаунтам в Instagram та не відправляйте їм посилання;
  • Забороніть додавати себе в групи в Telegram (Налаштування - Приватність - Канали).
  • Також не публікуйте ваше місце розташування;
  • Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. За іншими не переходьте;
  • Не поширюйте скриншоти;
  • Не встановлюйте нових застосунків на Android;
  • Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційний чатбот МВС @stop_russian_war.

Українцям назвали основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що не можна робитиПравила безпеки в інтернеті у воєнний час (t.me/mintsyfra)

Раніше ми повідомляли, що у теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам.

Також ми писали, що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі: як уберегти себе.

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