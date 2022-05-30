Що таке VPN, і як ним безпечно користуватись: інструкція Держспецзв’язку

Окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються приєднати українців до російських інтернет-мереж, де стоїть обладнання для фільтрації інтернет-трафіку, що дозволило заблокувати безліч українських та міжнародних веб-ресурсів. Щоб уникнути слідкування та обійти обмеження, Держспецзв’язку радить використовувати VPN-сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв’язку .

Що таке VPN

VPN (Virtual Private Network) - це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером і зміну IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача і VPN-сервером. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається вашої локації та вебресурсів, які ви відвідали.

Оновлена IP-адреса зазвичай створюється з іншого міста або країни. Наприклад, ви можете увійти в систему з Києва, перебуваючи в Україні, але ваша IP-адреса буде вказувати, що ви, наприклад, у Лондоні, Великій Британії.

VPN-сервіси дозволяють користуватися ресурсами, доступ до яких заборонено за географічним принципом або на підставі рішень органів влади. Завдяки VPN можна вільно відвідувати заблоковані сайти, достатньо лише вибрати та завантажити додаток на свій комп'ютер або мобільний пристрій.

Коли варто користуватись VPN

Під час користування незахищеними загальнодоступними мережами Wi-Fi, щоб захистити свої дані.

Коли необхідний захищений доступ до інтернет-мережі та систем під час організації віддаленої роботи.

Щоб захистити себе від вебсайтів, програм і сервісів, які хочуть відстежувати ваші дії.

Щоб оператор або провайдер не міг відслідковувати ваших дій в інтернеті.

Щоб отримати доступ до заблокованих окупантом інформаційних ресурсів.

Як обрати VPN

При виборі платного VPN зверніть увагу на такі критерії:

Захист. Краще обрати VPN, в якому є шифрування військового класу (наприклад, AES-256), асортимент протоколів безпеки (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard та інші), захист від витоків через DNS, технологія TrustedServer, яка видаляє всі ваші дані при кожному перезапуску, та функцію автоматичного аварійного відключення (kill switch).

Підтримка операційних систем. Переконайтесь, що VPN підтримує операційні системи, якими ви користуєтесь: Android, iOS, Windows та інші потрібного покоління.

Кількість одночасних активних пристроїв. Головне, щоб вам вистачило.

Вартість. VPN бувають платні та безкоштовні. Платні можуть мати кращий рівень захисту, вищу швидкість з’єднання, підтримку більшої кількості операційних систем.

Якщо користуєтесь безплатним VPN

Перевірте репутацію сервісу у пошуковику - чи не було фактів витоку або продажу даних користувача.

Не використовуйте російських VPN, вони, ймовірно, можуть надсилати дані російським спецслужбам.

Деякі VPN-програми при завантаженні можуть необґрунтовано запитувати доступ до даних користувачів. Насторожити повинні ті, які запитують:

доступ до особистих даних;

запис на зовнішніх накопичувачах;

зміну системних налаштувань;

управління локальними файлами;

доступ до журналів дзвінків.

"Для забезпечення стабільного та безпечного з'єднання рекомендуємо користуватися платними VPN-сервісами. Обов’язково завантажувати додатки VPN-сервісів з офіційних сайтів, дотримуючись усіх ліцензій та рекомендацій постачальника", - зазначили в прес-службі.

Застосунки, які користувач встановлює не через офіційні вебресурси, можуть у своєму коді містити вразливості, які дозволять деанонімізувати користувача.

З 7 травня 2022 року Російська Федерація почала переведення мобільних операторів в окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на свою систему нумерації телефонів. До цього вони користувалися українською системою нумерації.