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Українцям розповіли, чи подешевшають продукти після розблокування портів

Фото: що буде з цінами на продукти в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Стамбулі підписали угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море. Багатьох українців хвилює питання, чи відіб'ється ця дія на цінах на продукти.

Директор Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух в ефірі телемарафону висловила свою думку, що ж буде далі з цінами.

Вона повідомила, що розблокування українських портів може знизити інфляційний тиск на вартість продуктів харчування в Україні.

Але, наприклад, хліб або масло не залежать від цих факторів і їх ціни не зміняться.

"Цінова політика саме на зернову групу, я маю на увазі хліб і масло, в принципі не залежать від того, чи будуть розблоковані порти. Розблокування портів допоможе надходженню валютних коштів в українську економіку. Я думаю, що цей значний приплив валютних коштів трохи зупинить темп інфляції, і вартість продуктів в Україні може трошки дешевшати", - сказала Дідух.

Що може подорожчати

За словами директора Всеукраїнського аграрного форуму, з іншого боку, виробництво всіх основних культур і овочів в Україні зараз на належному рівні. Але через зростання курсу валют можуть подорожчати імпортні продукти харчування.

"Так, через окупацію Південного регіону ми залежимо від імпорту і тут ціна буде залежати від курсу валют в Україні. Але різкого подорожчання продуктів харчування в Україні найближчим часом не передбачається, у нас всього достатньо", – пояснила експерт.

До речі, раніше повідомлялося, що овочі до кінця сезону можуть подешевшати, хоча їх вартість вже б'є рекорди в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, що експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.

А ще ми розповідали про те, скільки зараз коштують молоко і масло в супермаркетах.

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