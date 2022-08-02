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Експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року: ціни злетять ще на 10-15%

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Вівторок 02 серпня 2022 17:00
Експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року: ціни злетять ще на 10-15% Які продукти харчування подорожчають до кінця року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на харчові продукти найближчим часом зростатимуть. Але ось сезонні овочі й фрукти до кінця серпня-початку вересня будуть дешевшати.

Такий прогноз дав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

За словами експерта, ціни на хліб, молоко і м'ясо до кінця 2022 року будуть рости. А ось сезонні овочі та фрукти будуть опускатися в ціні.

"Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати в порівнянні з минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня", - підкреслив Пендзин.

Після відкриття українських портів, на думку експерта, можуть зрости ціни на популярні харчові продукти.

"В цілому, як тільки відкриються порти й поїде зерно, ми побачимо невелике зростання цін на зерно всередині країни, тобто - це об'єктивний процес, який зумовить невелике зростання цін на хліб, молоко і м'ясо", - вважає Олег Пендзин.

За прогнозом експерта, в цілому до кінця цього року варто очікувати підвищення цін на харчові продукти в середньому ще на 10-15%.

А ось керівник Асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко пояснив, що ціни на м'ясну продукцію безпосередньо пов'язані з цінами на зернові - а це корм для тварин. Зернові зараз трохи впали в ціні й за логікою, ціни на м'ясо повинні були впасти.

Однак свинина в порівнянні з довоєнним часом зросла в ціні на 50%. І свинина є тим видом м'яса, який формує ціни на інші види м'яса.

За словами Бабенка, зараз ситуація склалася несприятлива для споживачів, бо з'явився дефіцит сировини - через дефіцит свиней. І саме це призвело до зростання цін.

Дефіцит у третьому кварталі склав вже 30-40%, а наприкінці року прогнозується дефіцит до 50%. А при підвищеному попиті, падінні пропозицій і девальвації гривні варто очікувати підвищення цін на свинину і сало.

До війни кілограм м'яса коштував близько 100 гривень, зараз цінники зросли вже до 150 гривень, і до кінця року ціна може ще зрости.

Також експерти відзначили, що ціни на помідори, томатну пасту і сік знижуватися не будуть, через те, що основна продукція йшла з південних областей країни. Але дефіциту очікувати не варто - частина цієї продукції буде замінюватися імпортом.

До речі, раніше ми писали про те, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.

А ще ми розповідали про те, скільки зараз коштують молоко і масло в супермаркетах.

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