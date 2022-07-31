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Нові ціни на молоко і масло в супермаркетах України: де і що подешевшало

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Неділя 31 липня 2022 14:18
Нові ціни на молоко і масло в супермаркетах України: де і що подешевшало Фото: полиці з продуктами в супермаркеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зростання курсу долара призводить до оновлення цін на продукти харчування, і хоча більша частина товарів у магазинах і супермаркетах дорожчає, деякі - демонструють коливання, а то й зменшення вартості. Зокрема, цінники на молоко і вершкове масло подекуди стали трохи нижчі.

Такі дані наводить портал Мінфін.

Які ціни на молочні продукти тепер

У супермаркетах популярних мереж пакет молока в середньому зменшив у вартості 1-2 гривні.

  • Так, наприклад, середня ціна пакета молоко "Яготинське" 2,6% (900 мл) на прилавках становить 33,46 грн, хоча в червні була 34,52 грн.
  • А середня вартість пакета молока марки "Простоквашино" 1% (900 мл) наприкінці місяця становить 32,45 грн, але в червні і початку липня була 34,21 грн.

Нові ціни на молоко і масло в супермаркетах України: де і що подешевшало

Але ось ціни на вершкове масло демонструють різну поведінку: одні торгові марки підвищили вартість продукції, інші навпаки - знизили.

  • Так, ціна масла ТМ "Селянське" 72,5% (пачка 200 грамів) зросла до 64,83 грн в порівнянні з середньомісячною ціною в липні 64,42 грн.
  • При цьому вартість 200-грамової пачки ТМ "Яготинське" 73% знизилася до 59,66 грн, хоча раніше продавалася по 61,04 грн.

Нові ціни на молоко і масло в супермаркетах України: де і що подешевшало

Що з цінами на крупи і макарони

У супермаркетах зараз макарони, рис і пшоно помітно подорожчали, таким чином демонструючи загальну тенденцію по круп в Україні під час повномасштабної війни в останні місяці.

Характерно, що найактивніше підвищується ціна у гречки, а й інші крути також відчутно додали у вартості.

Нагадаємо, раніше аналітик розповів, чи буде далі зростати курс долара, і чого чекати в серпні.

А також перед цим ми писали, як правильно розпоряджатися своїми витратами під час війни.

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