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Украинцам рассказали, подешевеют ли продукты после разблокировки портов

Фото: Что будет с ценами на продукты в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Стамбуле подписали соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море. Многих украинцев волнует вопрос, отразится ли это действие на ценах на продукты.

Директор Всеукраинского аграрного форума Мария Дидух в эфире телемарафона высказала свое мнение, что же будет далее с ценами.

Она сообщила, что разблокирование украинских портов может снизить инфляционное давление на стоимость продуктов питания в Украине.

Но, например, хлеб или масло не зависят от этих факторов и их цены не изменятся.

"Ценовая политика именно на зерновую группу, я имею в виду хлеб и масло, в принципе не зависят от того, будут ли разблокированы порты. Разблокировка портов поможет поступлению валютных средств в украинскую экономику. Я думаю, что этот значительный приток валютных средств немного остановит темп инфляции, и стоимость продуктов в Украине может немножко дешеветь", - сказала Дидух.

Что может подорожать

По словам директора Всеукраинского аграрного форума, с другой стороны, производство всех основных культур и овощей в Украине сейчас на должном уровне. Но из-за роста курса валют могут подорожать импортные продукты питания.

"Так, из-за оккупации южного региона мы зависим от импорта и здесь цена будет зависеть от курса валют в Украине. Но резкого удорожания продуктов питания в Украине в ближайшее время не предвидится, у нас всего достаточно”, – объяснила эксперт.

Кстати, ранее сообщалось, что овощи к концу сезона могут подешеветь, хотя их стоимость уже бьет рекорды по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что эксперт назвал продукты, которые подорожают до конца года.

А еще мы рассказывали о том, сколько сейчас стоят молоко и масло в супермаркетах.

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