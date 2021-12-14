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Українцям розповіли, куди скаржитися, якщо в квартирі холодні батареї

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Київ , Вівторок 14 грудня 2021 08:02
Українцям розповіли, куди скаржитися, якщо в квартирі холодні батареї Фото: куди звертатися, якщо в квартирі холодні батареї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

З початком опалювального сезону деякі жителі Києва стикаються в тим, що у них низька температура опалення. Якщо у вас таке сталося, то слід звертатися до постачальника опалення з вимогою відновити належне обслуговування і провести перерахунок розміру плати.

Про це повідомляє КМДА.

Стандарти опалення

Температура повітря в житлових приміщеннях повинна становити 18 градусів і 20 градусів тепла в кутових кімнатах.

Виняток можуть становити відхилення протягом 12 годин на добу раз на місяць.

Якщо у вас температура нижче, то ви маєте право на перерахунок оплати послуг після звернення до свого постачальника опалення для обстеження приміщення.

Правила перерахунку

Перерахунок проводиться тільки якщо у вас немає теплових лічильників і житло належним чином утеплено.

Сума до оплати може бути переглянута тільки після звернення до постачальника послуги зі складанням відповідних документів за результатами обстеження квартири.

Сума за централізоване опалення буде знижена на 5% за кожен градус відхилення від норми (при зниженні температури з 18 до 12 градусів в житлових приміщеннях і з 20 до 14 - в кутових).

Якщо температура нижче 12 градусів в житлових приміщеннях і 14 в кутових відповідно - плата не нараховується.

Куди звертатися

Київтеплоенерго

  • Телефони: 1557 та 044 247 40 40.
  • Сайт: kte.kiev.ua.

Контактний центр Києва

  • Телефони: 1551 та 044 205 73 37.
  • Сайт: 1551.gov.ua.

Центральна диспетчерська служба з питань ЖКГ

  • Телефони: 1557 та 044 500 15 57.
  • Сайт: 1557.kyiv.

Нагадаємо, в українця за борги по комуналці відібрали машину.

Ми також писали про те, що кияни через холодні батареї перекрили дорогу.

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