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Кияни через холодні батареї перекрили дорогу: мітингувальниця кидалася під колеса

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Київ, Субота 20 листопада 2021 19:12
Кияни через холодні батареї перекрили дорогу: мітингувальниця кидалася під колеса Фото: у Києві люди через відсутність опалення перекривали дорогу (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Володимир Костирін

У Києві жителі Солом'янського району вийшли на мітинг через відсутність опалення в квартирах, і перекрили дорогу, заблокувавши рух транспорту. Одна з обурених жінок, учасниць пікету, кидалася під колеса авто.

Про це 20 листопада передає "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.

Проїзд для авто через проведення мітингу був закритий на Повітрофлотському проспекті.

Також повідомляється, що не обійшлося без конфліктних ситуацій між учасниками акції та водіями, які намагалися проїхати повз.

Кияни через холодні батареї перекрили дорогу: мітингувальниця кидалася під колеса

У Києві в Солом'янському районі люди страйкували через відсутність опалення 20 листопада і перекривали дорогу (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Так, чотири жінки перекрили перехід в районі Севастопольської площі, страйкуючи через холодні батареї, і одна з них "кидалася під колеса і кричала, щоб їхали прямо на неї".

"Після початку зйомки на телефон самоліквідувалася", - йдеться в публікації.

У мережі опублікували відео з місця інциденту. На кадрах видно, що жінка-водій наполегливо вмовляє мітингуючу відійти від машини, але та ігнорує і залишається прямо перед авто, не даючи проїхати далі.

В якому саме будинку відсутнє опалення - не уточнюється.

Відео: у Києві мітингувальники перекривали дорогу через холодні батареї 20 листопада

Користувачі мережі активно обговорюють ситуацію, і висловлюються про подібні заходи "боротьби" з відсутністю опалення.

  • Панове коментатори, перекриття дороги - єдиний +- дієвий спосіб донести свій протест до органів місцевої влади, у цих людей за фактом немає вибору - або замерзнути або перекрити вам дорогу
  • Розумію... нас теж в минулому тільки в 20 числах листопада підключили. Обігрівач не справлявся
  • Там просто зверталися куди тільки можна було, скрізь писали і дзвонили, ніякого результату, довелося так чинити, щоб хоч якось привернути увагу
  • Звертатися треба за тел. 1551, тел. диспетчера, тел. начальника та інженера ЖЕКу, Слюсар ЖЕКу, Київтеплоенерго тощо...

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня у Києві перевізники заблокували дорогу та вимагали скасувати перевірки COVID-сертифікатів.

Нагадаємо також, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль розповів, чи зростатимуть тарифи на опалення, газ та електроенергію.

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