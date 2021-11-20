Кияни через холодні батареї перекрили дорогу: мітингувальниця кидалася під колеса
У Києві жителі Солом'янського району вийшли на мітинг через відсутність опалення в квартирах, і перекрили дорогу, заблокувавши рух транспорту. Одна з обурених жінок, учасниць пікету, кидалася під колеса авто.
Про це 20 листопада передає "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.
Проїзд для авто через проведення мітингу був закритий на Повітрофлотському проспекті.
Також повідомляється, що не обійшлося без конфліктних ситуацій між учасниками акції та водіями, які намагалися проїхати повз.
У Києві в Солом'янському районі люди страйкували через відсутність опалення 20 листопада і перекривали дорогу (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Так, чотири жінки перекрили перехід в районі Севастопольської площі, страйкуючи через холодні батареї, і одна з них "кидалася під колеса і кричала, щоб їхали прямо на неї".
"Після початку зйомки на телефон самоліквідувалася", - йдеться в публікації.
У мережі опублікували відео з місця інциденту. На кадрах видно, що жінка-водій наполегливо вмовляє мітингуючу відійти від машини, але та ігнорує і залишається прямо перед авто, не даючи проїхати далі.
В якому саме будинку відсутнє опалення - не уточнюється.
Відео: у Києві мітингувальники перекривали дорогу через холодні батареї 20 листопада
Користувачі мережі активно обговорюють ситуацію, і висловлюються про подібні заходи "боротьби" з відсутністю опалення.
- Панове коментатори, перекриття дороги - єдиний +- дієвий спосіб донести свій протест до органів місцевої влади, у цих людей за фактом немає вибору - або замерзнути або перекрити вам дорогу
- Розумію... нас теж в минулому тільки в 20 числах листопада підключили. Обігрівач не справлявся
- Там просто зверталися куди тільки можна було, скрізь писали і дзвонили, ніякого результату, довелося так чинити, щоб хоч якось привернути увагу
- Звертатися треба за тел. 1551, тел. диспетчера, тел. начальника та інженера ЖЕКу, Слюсар ЖЕКу, Київтеплоенерго тощо...
Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня у Києві перевізники заблокували дорогу та вимагали скасувати перевірки COVID-сертифікатів.
Нагадаємо також, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль розповів, чи зростатимуть тарифи на опалення, газ та електроенергію.