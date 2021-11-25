В українця за борги по комуналці відібрали машину (фото)

У мешканця Миколаєва, який не заплатив ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" за опалення 14 тисяч гривень боргу, відібрали автомобіль. За рішенням суду у боржника забрали Renault, 1999 року.

Про це йдеться на сайті "Миколаївоблтеплоенерго".

Так, сьогодні, 25 листопада, автомобіль боржника евакуювали на майданчик ДП "Сетам" для його оцінки та примусової реалізації.

На підприємстві розповіли, що станом на 24 листопада загальна сума боргу споживача перед ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" склала майже 14 тисяч гривень. Одразу ж після примусової евакуації автомобіля сума боргу була сплачена в повному обсязі.

Зазначається, що відбирали автомобіль представники одразу кількох організацій, а саме:

Миколаївоблтеплоенерго;

Держвиконавчі служби;

Нацполіції;

ДП "Сетам" (система електронних торгів).

Однак, зазначають, що це не перший випадок конфіскації автомобіля за борги з опалення у Миколаєві. Загалом це вже сьомий автомобіль, який за останні півроку заарештовано за борги перед підприємством.

В українця забрали автомобіль за бор за опалення (nikoblteplo.com.ua)