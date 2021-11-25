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В українця за борги по комуналці відібрали машину (фото)

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Миколаїв, Четвер 25 листопада 2021 21:48
В українця за борги по комуналці відібрали машину (фото) За несплату комуналки в українця забрали автомобіль (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У мешканця Миколаєва, який не заплатив ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" за опалення 14 тисяч гривень боргу, відібрали автомобіль. За рішенням суду у боржника забрали Renault, 1999 року.

Про це йдеться на сайті "Миколаївоблтеплоенерго".

Так, сьогодні, 25 листопада, автомобіль боржника евакуювали на майданчик ДП "Сетам" для його оцінки та примусової реалізації.

На підприємстві розповіли, що станом на 24 листопада загальна сума боргу споживача перед ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" склала майже 14 тисяч гривень. Одразу ж після примусової евакуації автомобіля сума боргу була сплачена в повному обсязі.

Зазначається, що відбирали автомобіль представники одразу кількох організацій, а саме:

  • Миколаївоблтеплоенерго;
  • Держвиконавчі служби;
  • Нацполіції;
  • ДП "Сетам" (система електронних торгів).

Однак, зазначають, що це не перший випадок конфіскації автомобіля за борги з опалення у Миколаєві. Загалом це вже сьомий автомобіль, який за останні півроку заарештовано за борги перед підприємством.

В українця за борги по комуналці відібрали машину (фото)В українця забрали автомобіль за бор за опалення (nikoblteplo.com.ua)

Нещодавно сталась схожа ситуація. Зокрема, тоді вперше в українця забрали авто за несплачені штрафи. Порушником виявився громадянин Нігерії, який має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння

Також ми писали, що українцям блокують рахунки за борги. Також повідомили алгоритм дій, як розморозити гроші на карті.

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