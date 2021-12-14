Украинцам рассказали, куда жаловаться, если в квартире холодные батареи
С началом отопительного сезона некоторые жители Киева сталкиваются в тем, что у них низкая температура отопления. Если у вас такое произошло, то следует обращаться к поставщику отопления с требованием восстановить надлежащее обслуживание и произвести перерасчет размера платы.
Об этом сообщает КГГА.
Стандарты отопления
Температура воздуха в жилых помещениях должна составлять 18 градусов и 20 градусов тепла в угловых комнатах.
Исключение могут составлять отклонения в течение 12 часов в сутки раз в месяц.
Если у вас температура ниже, то вы имеете право на перерасчет оплаты услуг после обращения к своему поставщику отопления для обследования помещения.
Правила пересчета
Перерасчет производится только если у вас нет тепловых счетчиков и жилье должным образом утеплено.
Сумма к оплате может быть пересмотрена только после обращения к поставщику услуги с составлением соответствующих документов по результатам обследования квартиры.
Сумма за централизованное отопление будет снижена на 5% за каждый градус отклонения от нормы (при понижении температуры с 18 до 12 градусов в жилых помещениях и с 20 до 14 - в угловых).
Если температура ниже 12 градусов в жилых помещениях и 14 в угловых соответственно - плата не начисляется.
Куда обращаться
Киевтеплоэнерго
- Телефоны: 1557 и 044 247 40 40.
- Сайт: kte.kiev.ua.
Контактный центр Киева
- Телефоны: 1551 и 044 205 73 37.
- Сайт: 1551.gov.ua.
Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ
- Телефоны: 1557 и 044 500 15 57.
- Сайт: 1557.kyiv.
Напомним, у украинца за долги по коммуналке отобрали машину.
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