Українцям розповіли, за що не потрібно платити в разі хірургічної операції

Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров’я України у Facebook .

Зазначається, що програма медичних гарантій покриває і супутні медичні послуги.

"Війна - не привід відкладати турботу про здоров’я. Зараз, як і раніше, українці можуть зробити всі необхідні планові та ургентні операції безоплатно. За них заплатить Національна служба здоров’я України", - йдеться в повідомленні.

Також фахівці повідомляють, що безоплатна медична допомога доступна лише за направленням від сімейного чи лікуючого лікаря, однак у невідкладному стані пацієнту теж нададуть допомогу безкоштовно.

Для того, щоб отримати допомогу безоплатно, потрібно звернутись до медичного закладу, який має договір з НСЗУ на пакети "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Зокрема, дізнатись контакти зручного для себе закладу можна за номером 16-77.

У перелік безоплатної допомоги під час хірургічних операцій входить:

Первинний огляд, під час якого лікар визначає, що пацієнту потрібно перед операцією;

Супутні аналізи та дослідження, зокрема крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження; інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші);

Анестезія та оперативне втручання теж є безоплатними;

На всіх етапах надання допомоги пацієнта повинні забезпечити ліками, наявність яких в конкретній лікарні можна перевірити на сайті;

У разі потреби пацієнтам також надають безоплатну інтенсивну терапію, а також післяопераційний догляд та допомога;

Під час проведення операцій у стаціонарі доступне безкоштовне харчування.

Важливо, якщо в пацієнта вимагають гроші за ці послуги, потрібно подавати скаргу керівнику медзакладу та місцевому департаменту охорони, а якщо це не допомагає, то до НСЗУ за електронною поштою: info@nszu.gov.ua

До того ж зазначається, що підвищений сервіс, такий як окрема палата чи покращене харчування, не входять до складу безоплатних послуг.