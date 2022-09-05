Українцям розповіли, за що не потрібно платити в разі хірургічної операції
В Україні громадянам повинні проводити планові та невідкладні хірургічні операції абсолютно безоплатно.
Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров’я України у Facebook.
Зазначається, що програма медичних гарантій покриває і супутні медичні послуги.
"Війна - не привід відкладати турботу про здоров’я. Зараз, як і раніше, українці можуть зробити всі необхідні планові та ургентні операції безоплатно. За них заплатить Національна служба здоров’я України", - йдеться в повідомленні.
Також фахівці повідомляють, що безоплатна медична допомога доступна лише за направленням від сімейного чи лікуючого лікаря, однак у невідкладному стані пацієнту теж нададуть допомогу безкоштовно.
Для того, щоб отримати допомогу безоплатно, потрібно звернутись до медичного закладу, який має договір з НСЗУ на пакети "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".
Зокрема, дізнатись контакти зручного для себе закладу можна за номером 16-77.
У перелік безоплатної допомоги під час хірургічних операцій входить:
- Первинний огляд, під час якого лікар визначає, що пацієнту потрібно перед операцією;
- Супутні аналізи та дослідження, зокрема крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження; інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші);
- Анестезія та оперативне втручання теж є безоплатними;
- На всіх етапах надання допомоги пацієнта повинні забезпечити ліками, наявність яких в конкретній лікарні можна перевірити на сайті;
- У разі потреби пацієнтам також надають безоплатну інтенсивну терапію, а також післяопераційний догляд та допомога;
- Під час проведення операцій у стаціонарі доступне безкоштовне харчування.
Важливо, якщо в пацієнта вимагають гроші за ці послуги, потрібно подавати скаргу керівнику медзакладу та місцевому департаменту охорони, а якщо це не допомагає, то до НСЗУ за електронною поштою: info@nszu.gov.ua
До того ж зазначається, що підвищений сервіс, такий як окрема палата чи покращене харчування, не входять до складу безоплатних послуг.
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