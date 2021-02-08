Як отримати безкоштовну медичну допомогу українцям з хворими нирками: роз'яснення МОЗ

Національна служба здоров’я повідомляє, що у Програмі медичних гарантій розширили послуги з лікування нирок методом гемодіалізу в амбулаторних умовах. Вони стануть доступнішими для пацієнтів з хронічним захворюванням нирок.

З липня цього року відомство почне оплачувати послуги за новим пакетом перитонеального діалізу.

"Договір з НСЗУ на лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах мають 85 закладів, серед них 2 приватних. Щоб отримати безоплатно лікування методом гемодіалізу пацієнту потрібно мати направлення лікаря-нефролога або лікаря-нефролога дитячого та звернутись до медзакладу, який надає такі послуги", - вказано у повідомленні.

При цьому одне направлення діє на необмежену кількість процедур, тобто пацієнту не потрібно брати направлення на кожну процедуру, а тільки на першу в межах лікування в одному закладі.

Зазначається, що пацієнт вільно обирає, де йому отримувати гемодіаліз. Але такий заклад повинен мати відповідний договір з НСЗУ та вільні місця, а пацієнт - направлення на послугу.

"Раніше пацієнт, який потребував гемодіалізу, був змушений обирати заклад відповідно до свого місця проживання, адже кілька разів на тиждень проходив процедуру. Тепер він може отримати послугу в іншому місті. Національна служба здоров’я України заплатить за неї", - підкреслюють у відомстві.

Якщо ж захворювання нирок у пацієнта хронічне і він уже має лікуючого лікаря, у разі погіршення він може звертатися до цього спеціаліста без направлення лікаря первинки. Якщо ж пацієнт із захворюванням нирок потребує госпіталізації чи операції, за направленням лікаря він отримає цю послугу безоплатно в закладах, які мають договір на стаціонарне лікування.

"Якщо пацієнт звертається до медзакладу у невідкладному стані, або ж пацієнта привозить швидка, лікарі надають йому допомогу без направлення. І незалежно від того, чи має він декларацію з лікарем первинки", - додали у НСЗУ.