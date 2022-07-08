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Як отримати українцям медичну допомогу в Польщі: інструкція від МОЗ

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П'ятниця 08 липня 2022 11:03
Як отримати українцям медичну допомогу в Польщі: інструкція від МОЗ Фото: Як отримати українцям медичну допомогу в Польщі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Біженці з України, які тимчасово виїхали на територію Польщі, можуть отримати медичну допомогу в країні перебування. Для цього необхідно мати закордонний паспорт або довідку про перетин кордону після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

У Польщі українці можуть отримати безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

  • базова медична допомога - візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;
  • спеціалізована амбулаторна допомога;
  • діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
  • лікування в стаціонарі;
  • психіатричне лікування;
  • реабілітація (крім курортів);
  • чтоматологічні послуги.

Щоб знайти медичний заклад, необхідно зателефонувати за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії: 800190590.

Раніше повідомлялося, як українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в Литві.

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