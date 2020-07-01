В Україні заявили про ймовірність закриття відомих курортів

В Україні можуть закрити курорти (фото: РБК-Україна)

У Кабміні обговорюється можливість закриття популярних курортів

В Україні можуть закрити відомі й популярні курорти. Зокрема це стосується улюбленої багатьма Одеси. Пов'язано це з коронавірусом, яким продовжують заражатися українці.

Про ймовірність введення додаткових обмежувальних заходів заговорив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А щоб такі санкції не довелося застосовувати, чиновник настійно рекомендує дотримуватися епідеміологічних правил. Про це він заявив в ефірі ТСН.

"Звичайно, можливо (закриття курортів. - Ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок... І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - каже Степанов.

Глава відомства ще раз підкреслив, як важливо дотримуватися соціальної дистанції, носити маски і дезінфікувати руки. Якщо українці будуть дотримуватися правил, то рівень захворюваності почне падати, упевнений він. Тільки тоді можна буде говорити про завершення карантину.

Зазначимо, що на довгі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня Конституції, в Одесу кинулася маса туристів. Багатокілометрова пробка була як при в'їзді в місто, так і при виїзді з нього в кінці відпочинку. А величезний натовп на вулицях вечірньої Одеси, що трохи поступається бразильському карнавалу, потрапив на відео.

Раніше ми писали, що Денис Шмигаль розповів, коли в Україні можуть посилити карантин.

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Автор: Светлана Мащенко