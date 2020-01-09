Світовий банк дав прогноз зростання світової економіки в 2020 році

Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Світовий банк спрогнозував 2,5-відсоткове зростання світової економіки в 2020 році

Світовий банк (СБ) прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний прогноз СБ.

Аналітики відзначають, що зростання серед країн з розвиненою економікою буде нижчим. Загалом він складе до 1,4% у зв'язку з "зберігається слабкістю в обробній промисловості". При цьому в країнах з ринком, що формується і серед економік, якы розвиваються, зростання збільшиться до 4,1%.

За прогнозами банку, темпи зростання економіки США цього року сповільняться до 1,8%, що стане відображенням негативних наслідків початого раніше підвищення мит та підвищеної невизначеності.

Зростання економіки в єврозоні в 2020 році сповільниться до 1% на тлі низької активності в промисловості.

У Китаї в 2020 році очікують "подальше помірне уповільнення зростання економіки до 5,9%.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України в четвертому кварталі 2019 року, а також у 2020 році.

За даними Світового банку зростання економіки України в 2019 році був обумовлений високим урожаєм і сприятливими умовами для зростання внутрішнього попиту, в свою чергу, викликаного зростанням заробітної плати, пенсій та надходженням грошових переказів з-за кордону.