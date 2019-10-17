Українцям запропонували заробити на доносах: на скільки можна збагатитися

Викриття корупції (колаж: РБК-Україна)

Викривачі корупціонерів зможуть отримати солідну суму

Верховна Рада 17 жовтня 252 голосами прийняла законопроект №1010 про викривачів корупції. Тепер кожен українець, який повідомив про факт хабара зможе отримати солідну винагороду. Але і сума хабара має бути чималою. Як заробити на корупціонерах - у матеріалі Styler.

Законопроект крім різних сфер діяльності торкнеться також сфери служби або навчання. Так, якщо в приймальній комісії або у військкоматі ви дізнаєтеся про хабарництво, ви можете про це повідомити.

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Винагороду можна отримати лише у випадку особливо великих хабарів - сума повинна перевищувати п'ять або більше тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних громадян (2007 грн в даний час). Тобто хабар має бути більше 10 мільйонів гривень.

При цьому викривач отримає 10 %, тобто 1 млн грн. Але і тут є обмеження - виплата за допомогу у викритті корупціонера не може перевищувати 3000 мінімальних зарплат - 12,5 млн гривень.

Викриття корупції (фото: forumdaily.com)

Варто відзначити, що право на винагороду отримають не всі. Без винагороди залишиться викривач, який сам бере участь у корупційній схемі, той, хто повідомив про порушення в рамках угоди в кримінальному провадженні. Не доплатять і тому, хто міг офіційно повідомити про факт корупції, але став викривачем.

Кому можна поскаржитися