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Рада схвалила закон Зеленського про викривачів корупції

Новини » Політика    17.10.2019 - 11:26
Рада схвалила закон Зеленського про викривачів корупції
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом визначається правовий статус викривачів корупції

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1010 авторства президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект у другому читанні проголосували 252 нардепа.

Рада схвалила закон Зеленського про викривачів корупції

Суть закону

Документом визначається правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту; нормується порядок розкриття викривачем корупції інформації; передбачається звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення та забезпечення держзахисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав.

Реалізація закону потребуватиме витрат з держбюджету України, спрямованих на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання прав і гарантій безпеки викривачів і виплату компенсацій викривачам.

Відповідно до закону, виплата винагороди викривачу здійснюється відразу після рішення суду і не залежить від повернення завданих державі збитків.

При цьому виплата винагороди передбачена, якщо заподіяна корупційними діями шкода державі перевищує 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відзначимо, до другого читання норма про встановлення винагороди "в рамках 10%" замінена на фіксовану винагороду в розмірі 10% завданих державі збитків корупційним діянням. Крім того, затверджено, що розподіл винагороди між декількома викривачами здійснюється "у рівних частинах".

Джерелами надходження визначаються кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів тощо), що застосовуються за рішеннями (вироками) судів, прийнятими за результатами розгляду судових справ, предметом розгляду в яких є вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у яких показання викривача (викривачів) містять важливу інформацію для притягнення винної особи до відповідальності.

Як писало РБК-Україна раніше, профільний комітет рекомендував парламенту прийняти даний проект закону в другому читанні.

Нагадаємо, 13 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1010, за документ проголосували 283 депутати ВР. До цього антикорупційний комітет ВР не знайшов у проекті ризиків корупції. Так, члени комітету рекомендували Раді прийняти законопроект президента за основу.

Так, президент у перший день роботи ВР вніс законопроект про викривачів корупції. Проект був зареєстрований 29 серпня і визначений главою держави як невідкладний.

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