Українцям пообіцяли затяжні вихідні: відпочиватимемо два рази по чотири дні поспіль

В уряді анонсували затяжні вихідні для українців у наступному, 2022-му році. Будемо відпочивати два рази по чотири дні, але не обійдеться і без відпрацювань по суботах.

Про це йшлося під час прямої трансляції одного із засідань Кабінету Міністрів.

Довгі вихідні нас чекають під час святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України.

Обидва свята за календарем випадають на вівторок, тому понеділок перед ним також буде неробочим. Замість цього на роботу потрібно буде вийти в суботу на цьому ж тижні.

Таким чином відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).

Решта святкових днів відбуватимуться за графіком - без перенесення і відпрацювань.

В Україні може з'явитися ще одне державне свято

Під час святкування Дня Незалежності Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня української державності. Його планується відзначати в День Хрещення Руси-України - 28 липня.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, в Україні з'явиться ще один додатковий день для відпочинку - в липні.

Скільки вихідних нас чекає в жовтні

Якщо у вересні додаткові вихідні дні не передбачені, то в жовтні нас чекає чотири дні для відпочинку поспіль. Щоправда, один з них доведеться відпрацювати наступної суботи.

Пов'язано це зі святкуванням Дня захисника України 14 жовтня. Таким чином вихідними стануть 14, 15, 16, 17 число.

Колаж РБК-Україна: вихідні та робочі дні в жовтні 2021